Co na to Marianna Schreiber?

"Przestańcie mnie pytać o towarzyszki mojego męża. Co ja mogę powiedzieć? Jeżeli kobieta spotyka się z jeszcze żonatym mężczyzną – to sama sobie wystawia świadectwo. Nie dziwi moment, w którym zobaczyłam ją pierwszy raz" – napisała celebrytka na platformie X.

Choć, jak twierdziła, nie chciała już więcej rozmawiać na ten temat, to nie minęło dużo czasu, a sama dopytała swoich obserwatorów na Instagramie, o pewną kwestią w nawiązaniu do ujęć z (jeszcze) mężem.

"Jeżeli ktoś z Was zna dobrze centrum Warszawy i wie, co to jest za budynek i gdzie się znajduje – będę bardzo wdzięczna za informacje" – czytamy w relacji Schreiber .

Kilka godzin później celebrytka znów wróciła do tematu. "Kochani... Już wszystko wiem w sprawie tych zdjęć i relacji. Jestem załamana" – wyznała. Nie chciała jednak zdradzać szczegółów, bo jak przyznała "nie ma jako kobieta już sił na to wszystko".

Kryzys w małżeństwie Schreiberów

Łukasz Schreiber przy okazji wywiadu z portalem metropoliabydgoska.pl ogłosił, że w ich życiu prywatnym nie dzieje się najlepiej. – Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji – wyznał.

Oni też mieli swoje "pięć minut". Rozpoznasz tych celebrytów po jednym kadrze? [QUIZ]

Informacja spotkała się z dość niespodziewaną reakcją, bo okazało się, że Marianna Schreiber o rozpadzie relacji miała dowiedzieć się... z mediów. "Nie znalazł czasu, aby powiedzieć mi to w twarz (...) mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet" – napisała.