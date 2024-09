Atak nożownika w Warszawie. Ranna 90-latka

Z oświadczenia policji wynika, że w biały dzień kobiet a została pobita, a następnie raniona "ostrym przedmiotem". Najpewniej był to nóż. Została już przewieziona do szpitala, gdzie zajęli się nią lekarze. Nie wiadomo, w jakim jest stanie, ani jak poważne obrażenia odniosła.

Funkcjonariusze dodali, że czynności w tej sprawie prowadzone są w kierunku art. 156 par. 1 KK. W tym zapisie mowa jest o ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli w następstwie tego czynu dojdzie do śmierci, sprawcy grozi od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.