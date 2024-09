Zepchnął ich z drogi, później zaczął strzelać. Wiadomo, jaki miał motyw

W sobotę około godziny 19:00 w miejscowości Lubowidza doszło do scen niczym z kryminału. Kierowca mercedesa najpierw doprowadził do dachowania toyoty, a później zaczął strzelać do jego kierowcy. Policja informuje nas, że nie był to przypadek, a mężczyźni się znali.