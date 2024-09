Nastolatek dźgnięty nożem w Warszawie. Szokujący wiek zatrzymanych

W nocy z 27 na 28 września w Warszawie doszło do ataku na 17-letniego chłopaka. Został on dźgnięty nożem i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Osoby, które mogą mieć związek z tą sprawą, długo się nie ukryły. Są już w rękach policji.