Transfer Szczęsnego do FC Barcelony. Nowe informacje. Fot. Sylwia Dąbrowa/Polska Press/East News

Reklama.

Wojciech Szczęsny ma w poniedziałek przylecieć do stolicy Katalonii Barcelony. Tam ma przejść badania oraz podpisać umowę do końca sezonu. Jego zarobki mają wynosić ok. 3 milionów euro brutto.

Nowe informacje ws. transferu Szczęsnego

Media w Hiszpanii twierdzą także, że piłkarz omówił już szczegóły umowy z dyrektorem sportowym Deco oraz trenerem drużyny Hansim Flickiem.

We wtorek z kolei Szczęsny ma nawet obejrzeć mecz pomiędzy FC Barceloną a Young Boys Berno w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Nie jest natomiast jasne, kiedy piłkarz zostanie oficjalnie zaprezentowany w nowej drużynie.

Reklama.

"Włączenie Szczęsnego do drużyny nie będzie jednak tak szybkie, bo bramkarz musi odzyskać jeszcze sprawność fizyczną, a przede wszystkim rytm rywalizacji" – napisała gazeta "Marca.

Przypomnijmy, że Szczęsny ostatni mecz rozegrał 21 czerwca w ramach Euro 2024, gdzie Polska zmierzyła się z Austrią. Choć od tego czasu nie był w regularnej grze, nie stracił formy. Nawet po ogłoszeniu zakończenia współpracy z Juventusem, Polak dbał o kondycję, trenując indywidualnie.

Piłkarz obecnie jest nawet w Hiszpanii. Jak pisał ostatnio hiszpański dziennikarz Toni Juanmartí ze "Sportu", Szczęsny zdecydował się na intensywne przygotowania w Marbelli, by w pełni gotowości przystąpić do testów medycznych przed podpisaniem kontraktu z Barceloną.

Reklama.

Co z powrotem do reprezentacji Polski?

Kwestia powrotu Szczęsnego do reprezentacji Polski pozostaje otwarta. Choć bramkarz niebawem miał zagrać swój pożegnalny mecz, transfer do Barcelony może to zmienić. Prezes PZPN, Cezary Kulesza w rozmowie z dziennikarzami WP nie wyklucza, że Wojtek ponownie wesprze drużynę narodową, ale ostateczna decyzja należy do samego zawodnika i selekcjonera, Michała Probierza.

– Wojtek dużo wnosił do reprezentacji. Był jej liderem. To doświadczony bramkarz i doświadczony reprezentant. Jego obecność działała dobrze na reprezentację. To jest jednak moja prywatna opinia, a nie opinia Cezarego Kuleszy – prezesa PZPN – wypowiedział się dla WP Cezary Kulesza.

Reklama.

Transfer do Barcelony, niezależnie od przyszłych decyzji dotyczących kariery reprezentacyjnej, pokazuje, że Wojciech Szczęsny wciąż jest w pełni gotów na kolejne wyzwania, a jego sportowa emerytura będzie musiała poczekać.

: