Robbie Williams zdobył się na szczere wyznanie. "Mam andropauzę"

Robbie Williams, znany z takich hitów jak "Feel" i "Angels", opowiedział w najnowszym w wywiadzie o swoich problemach zdrowotnych. Oznajmił, że przeżywa andropauzę, co według niego negatywnie wpływa na kondycję jego włosów i skóry. Artysta wyznał również, że zmaga się z problemami z libido.

Robbie Williams to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich artystów muzycznych, który zyskał sławę w latach 90. jako członek popularnego boysbandu Take That. Po odejściu z zespołu w 1995 roku, Williams rozpoczął udaną karierę solową.

Jego solowy debiut, album "Life thru a Lens" (1997), zawierał przebój "Angels", który stał się jednym z najbardziej ikonicznych utworów w jego repertuarze.

Kolejne albumy Williamsa, takie jak "I've Been Expecting You" (1998) i "Sing When You're Winning" (2000), również odniosły komercyjny sukces. Z tych albumów pochodzą inne znane hity, takie jak "Millennium", "Rock DJ", "Kids" (duet z Kylie Minogue), czy "Feel".

Jego kariera została przedstawiona w nadchodzącym serialu Netflix, którego premiera jest zaplanowana na listopad 2023 roku.

Chociaż Robbie Williams odnosi sukcesy zawodowe, to w ostatnim czasie borykał się z wieloma problemami zdrowotnymi. O swoich doświadczeniach opowiedział w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikowi "The Sun".

W rozmowie z gazetą artysta przyznał, że zaczyna odczuwać negatywne skutki lat spędzonych na imprezach. Przyznał, że czuje się bardzo wyczerpany.

"Włosy przerzedzają się, testosteron mnie opuścił, serotoniny tak naprawdę nie ma, a dopamina pożegnała się ze mną dawno temu" powiedział wokalista. "Zużyłem wszystkie naturalne dobre rzeczy. Mam andropauzę" – zwierzył się.

"Moja córka mówi do mnie: 'Tatuś jest leniwy'. Nie lubię określenia 'leniwy', ponieważ tak mnie opisywano, gdy byłem młodszy. W rzeczywistości jestem po prostu cholernie wykończony tym, co zrobiłem sobie w latach dziewięćdziesiątych i po 2000 roku" – wyjaśnił.

Nie jest tajemnicą, że piosenkarz ma za sobą wiele burzliwych romansów. Williams ustatkował się, wiążąc się z Aydą Field, amerykańską aktorką i prezenterką telewizyjną. Para pobrała się w 2010 roku, a ich ślub był szeroko komentowany w mediach.

Williams i Field mają razem dzieci, o czym artysta nieraz mówił wywiadach, podkreślając, że założenie rodziny było dla niego przełomowe i stabilizujące. Wielokrotnie podkreślał, jak ważną rolę w jego życiu odegrało małżeństwo i rodzicielstwo.

W ostatnim wywiadzie Robbie Williams podzielił się szczegółami na temat swojego życia małżeńskiego. Wcześniej on i jego żona, Ayda Field, wspólnie przyznali, że artysta boryka się z problemami z libido.

Mimo to podkreślili, że to nie wpływa negatywnie na ich relację. Williams przyznał, że jego spadek aktywności seksualnej wiąże się z zaprzestaniem stosowania iniekcji testosteronu.

"Wszyscy wiedzą, że po ślubie nie ma zbliżeń. Tak po prostu jest. Przez jakiś czas brałem testosteron, ale ponieważ jestem uzależniony, musiałem przestać. Miałem masywne, kwadratowe ramiona i zacząłem wyglądać jak portier. To nie był dobry wygląd" – opowiadał.

"Czasami Ayda odwraca się do mnie na kanapie i mówi: 'Powinniśmy pójść do łóżka', a ja siedzę i jem mandarynkę i po prostu wzruszam ramionami. Więc czasami próbujemy" – dodał.

Żona wokalisty podkreśliła, że nie stanowi to dla niej żadnego problemu. "Intymność jest ważną, znaczącą stroną miłości. Jesteśmy szczęśliwi" – zapewniła.

Andropauza - jak się objawia?

Andropauza, często nazywana męskim klimakterium, to okres w życiu mężczyzny, zazwyczaj między 40. a 55. rokiem życia, charakteryzujący się stopniowym spadkiem produkcji testosteronu – głównego męskiego hormonu płciowego. Zmniejszenie się poziomu tego hormonu ma znaczący wpływ zarówno na fizyczne, jak i psychiczne aspekty zdrowia mężczyzn.

Objawy andropauzy mogą się różnić w zależności od osoby, ale do najczęstszych należą:

Zmniejszenie libido: Obniżenie poziomu testosteronu może prowadzić do spadku zainteresowania aktywnością seksualną;

Zmiany nastroju: Mogą pojawiać się wahania nastroju, depresja oraz uczucie ogólnego zmęczenia;

Zmniejszenie masy mięśniowej i siły: Testosteron odgrywa ważną rolę w budowaniu i utrzymaniu masy mięśniowej, więc jego spadek może prowadzić do słabnięcia siły mięśniowej;

Zwiększenie masy ciała i tłuszczu: Zmiany hormonalne mogą przyczyniać się do przyrostu wagi i zwiększenia tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha;

Problemy ze snem: Andropauza może wywoływać problemy ze snem, takie jak bezsenność lub nadmierna senność;

Osteoporoza: Niski poziom testosteronu może wpływać na gęstość kości, zwiększając ryzyko osteoporozy i złamań.

Warto zaznaczyć, że andropauza jest naturalnym etapem starzenia się i nie u każdego mężczyzny objawia się w taki sam sposób lub z tą samą intensywnością. Jeśli objawy stają się uciążliwe lub istnieje niepokój o stan zdrowia, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem, który może zasugerować odpowiednie metody leczenia lub zarządzania symptomami, takie jak terapia hormonalna, zmiany w stylu życia, czy wsparcie psychologiczne.