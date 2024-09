Urlop poza sezonem

Sezon urlopowy dobiegł końca i zagościła kalendarzowa jesień . Wysoka temperatura odchodzi w zapomnienie, a wkrótce czeka nas ochłodzenie i zmiana aury za oknem. Dzieci wróciły do szkoły, a studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. Tak wygląda rzeczywistość dla większości Polaków.

Jednak wciąż są tacy, którzy planują urlop. Obecne ceny są bardzo korzystne dla tych, którzy w tym roku nie mieli okazji wyjechać na wakacje lub nie planują już wyjazdów na najbliższe miesiące. Mają oni świetną możliwość, by zaplanować swoje podróże w następnym roku.

Biura podróży znacząco ułatwiają sprawę, ponieważ, jak pokazują najnowsze dane, ceny wycieczek all inclusive ponownie staniały, i to całkiem sporo.

Biura podróży obniżają ceny wycieczek

W sieci opublikowano wyniki najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Doszło do kolejnej obniżki cen wyjazdów all inclusive na lato 2025 roku.

Średnia cena za urlop w terminie 4-10 sierpnia 2025 roku spadła o 43 zł. To już czwarta obniżka – pierwsza, ogłoszona trzy tygodnie temu, wynosiła 83 zł. Dwa tygodnie temu cena spadła o dodatkowe 10 zł, a w zeszłym tygodniu obniżyła się o 32 zł.

Według najnowszych danych, udostępnionych na portalu Rzeczpospolita, decydując się na urlop all inclusive w pierwszym tygodniu sierpnia 2025 roku, w Grecji zapłacimy średnio 5136 zł od osoby. W przypadku Turcji cena wynosi obecnie około 4690 zł, a w Egipcie – 3755 zł. W Bułgarii natomiast zapłacimy 3584 zł. Wszystkie te kwoty staniały w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Wyjątek stanowią Wyspy Kanaryjskie, gdzie doszło do podwyżki ceny. Obecnie wynosi ona średnio 5383 zł.

Aktualne ceny w porównaniu do zeszłego roku

Eksperci odnotowali największy wzrost cen w przypadku Sardynii, gdzie cena w porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 1129 zł. Podwyżki zauważono także w Portugalii – o 500 zł oraz na Costa de la Luz – o 682 zł.

Natomiast największy spadek cen w porównaniu do zeszłego roku zauważono w przypadku Półwyspu Chalcydyckiego, gdzie ceny obniżyły się o 802 zł, w Kalabrii – o 731 zł oraz na Sycylii – o 652 zł.

Spośród najpopularniejszych kierunków urlopowych wśród turystów w ostatnich latach, w porównaniu do ubiegłego roku, najbardziej wzrosły ceny w Bułgarii oraz na Wyspach Kanaryjskich – odpowiednio o 99 i 95 zł. Podwyżki wystąpiły także w Grecji i Turcji – o 36 i 12 zł. Z drugiej strony, znaczący spadek cen odnotowano w Egipcie, gdzie różnica wyniosła 202 zł.

Jeśli chodzi o mniej popularne państwa, wzrosty cen w skali roku autorzy raportu zarejestrowali w ofertach wakacyjnych do Hiszpanii kontynentalnej, Portugalii oraz na Majorkę, gdzie różnice wyniosły kolejno 587, 500 i 393 zł. W mniejszym zakresie podrożały wyjazdy do Maroka, Albanii i Tunezji – o 91, 28 i 12 zł. Natomiast biura podróży zredukowały ceny wyjazdów na Cypr i do Włoch – o 173 i 85 zł.