W Polsce oficjalnie rozpoczęła się jesień (22 września – astronomiczna i 23 września – kalendarzowa). W wielu częściach naszego kraju aura wciąż jest typowo letnia, ale też nie brakuje Polaków, którzy dopiero teraz szykują się do urlopu i planują wyjazdy. Wielu z nas wraca również pamięcią do słonecznych wakacji latem.

Ale zamiast wzdychać do zdjęć i filmów, wystarczy dobrze zaplanować urlop (o ile komuś zostało jeszcze do wykorzystania trochę dni) oraz wydatki, by zorganizować sobie tanie wczasy w ciepłym miejscu na przykład w październiku. Zwłaszcza że jest w czym wybierać, a ceny naprawdę są kuszące.