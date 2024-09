Jesień w Polsce bywa szara, chłodna i deszczowa. Właśnie dlatego warto zaplanować podróż do miejsca, które nadal zachwyca słońcem i ciekawymi atrakcjami. W ramach nowego cyklu na łamach na Temat przejrzałam ceny i wybrałam dla was kilka perełek na tanie loty, ale i fajne all inclusive.

Tanie loty na jesienne wyjazdy. Jest też coś dla fanów all inclusive Fot. Gerard/Reporter/East News/Ryanair

Tanie podróżowanie nie jest wcale mitem. Jeżeli jesteście elastyczni pod względem terminów i uważnie przeglądacie oferty, bez trudu znajdziecie coś dla siebie. O ile z dogadaniem urlopu nie pomogę, o tyle tanie loty już dla was znalazłam.

Chorwacja za mniej niż 200 zł w dwie strony. Warto się pośpieszyć, bo trasa zaraz zniknie

Na dobry początek opcja taniego lotu do Chorwacji, a dokładniej do Zadaru. W dniach 9-16 października (albo w kolejnym tygodniu) polecicie tam za 158 zł w dwie strony z Katowic. A warto się pośpieszyć, bo połączenie to będzie dostępne tylko do końca przyszłego miesiąca.

Chorwacji chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ale jeżeli zastanawiacie się, co można robić w Zadarze, to już śpieszę z polecajkami. Aktualne prognozy długoterminowe wskazują, że temperatura w październiku spadnie tam nieznacznie poniżej 20 st. C. Ale i tak spacer po plaży będzie miłym doświadczeniem. Koniecznie posłuchajcie też morskich organów, gdzie muzykę tworzą fale. Do tego wędrówka labiryntem Starego Miasta i obowiązkowa wizyta na Placu Ludowym (Narodni Trg).

Rozważcie też wynajem auta i wycieczkę po innych znanych miejscach Chorwacji. Niespełna 160 km dalej znajduje się Split. Ciekawą opcją może być także rejs na jedną z chorwackich wysp.

Mikołajki w Barcelonie. W takiej cenie aż szkoda nie skorzystać

Takich ofert na loty do Hiszpanii dawno nie widziałam. Za ok. 300 zł polecicie w dwie strony do Madrytu, ale prawdziwym hitem jest Barcelona. Termin 6-13 grudnia, trasa Modlin-Barcelona i cena 241,88 zł za lot w dwie strony. A jeżeli wolicie krótszą podróż, to bilety na loty w terminie 2-6 grudnia kupicie za niecałe 265 zł.

Na barcelońskie upały w grudniu raczej nie liczcie, ale mikołajki przy 13 st. C mogą być bardzo przyjemne. Dodatkowo punktem obowiązkowym takiej wycieczki, oprócz Sagrada Familii, czy meczu Lewandowskiego, powinna być wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym. Tam największą atrakcją najpewniej będą figurki Caganer, czyli… srającego wujka.

Hit jesiennego all inclusive w bardzo przystępnej cenie z Itaką

Mam też coś dla tych, którzy w październiku szukają słońca, a nie chcą sami organizować wyjazdu. Za 1529 zł od osoby w terminie 29 września-3 października możecie wygrzewać się w 30-stopniowym upale na tunezyjskiej Dżerbie z Itaką.

Hotel El Mouradi Djerba Menzel cieszy się dobrymi opiniami i znajduje bezpośrednio przy plaży. Jeśli wolicie basen, to do wyboru będziecie mieli aż trzy, z czego jeden kryty. Za nieco ponad 1500 zł można tam polecieć z Wrocławia.