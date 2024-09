Kowalski zostawił partię Ziobry. Teraz przeszedł do PiS

Jak wtedy wyjaśnił, teraz skupi się "na merytorycznej pracy w Klubie Parlamentarnym PiS i Parlamentarnym Zespole Proste Podatki". I aż do teraz nie był członkiem żadnej partii.

– Jestem już członkiem partii i uważam, że wokół PiS powinna gromadzić się cała prawica po to, by wygrać wybory prezydenckie w 2025 roku i parlamentarne w 2027 roku. Nie ma wrogów na prawicy, cały obóz konserwatywny, narodowy, suwerennościowy powinien być dzisiaj w PiS – przekazał w poniedziałek w studiu PAP.

I dodał: – W zeszłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński pogratulował mi ponownego wejścia do Prawa i Sprawiedliwości .

Co więcej, polityk jest zdania, że w jego ślady mogliby iść też dawni koledzy z Suwerennej Polski, "dając pewnego rodzaju sygnał, że może warto rozważyć integrację z PiS".

Przypomnijmy, że jedną z rzeczy, z których w ostatnich latach szczególnie dał poznać się Janusz Kowalski , była zaciekła krytyka Donalda Tuska . Poseł klubu PiS wspominał Tuska tak często, oskarżając go m.in. o działanie w interesie Niemiec, że z tego powodu stał się w internecie obiektem żartów.

Kowalski ma "obsesję" na punkcie Tuska

Po wyborach 15 października Janusz Kowalski zmienił to przyzwyczajenie i unikał nawet wypowiadania nazwiska Donalda Tuska. Sporą popularność zdobyło wówczas w sieci nagranie, na którym dziennikarze z "Gazety Wyborczej" i TVN24 rozmawiają z politykiem Suwerennej Polski na korytarzu sejmowym, przez kilka minut próbując przekonać go do tego, aby wypowiedział słowo "Tusk".