Sezon na grzybobranie ruszył pełną parą. Jak pisaliśmy w niedzielę, zbieracze z lasów wywożą pełne samochody borowików , a niektórzy trafiają także na wysyp kań i koźlarzy. Jednak to, co udało się znaleźć zbieraczowi w Puszczy Niepołomickiej, śmiało można nazwać mokrym snem grzybiarza i spełnieniem wszelkich marzeń.

"Zbiór piękny. Ale zachłanność ludzka nie zna granic. Skoro widział, że jest tyle grzybów, których i tak wszystkich nie będzie w stanie zebrać, to po cholerę wyrywa te wielkie skapciałe, pełne robaków. Przecież można było je zostawić dla rozmnożenia. I jeszcze na końcu się nimi chwali, a to najgorsze. Nieważne, że stary, skapciały, robaczywy. Liczy się sztuka" – dodała kolejna komentująca.

Największa awantura dotyczyła jednak sposobu zebrania dorodnego grzyba. Na nagraniu widać bowiem wyraźnie, jak zbieracz wyrywa olbrzyma, a to rozwścieczyło część internautów. W komentarzach od razu rozpętało się piekło, bo do akcji wkroczyli zwolennicy wycinania, a nie wyrywania grzybów.

"A gdzie nożyk?! W ten sposób niszczy się grzybnię" – brzmiał jeden z komentarzy. Reakcja drugiej strony była natychmiastowa. "Mówię dość niedoedukowanym dzbanom, którzy nie odróżniają organizmu, jakim jest grzyb, od rośliny. Grzybnia ciągnie się SETKI metrów pod ziemią. Nie ma ŻADNEGO znaczenia, jak zbierzecie grzyba, on i tak NIE UROŚNIE w tym samym miejscu. To nie cebulka kwiatowa. Jeśli już naprawdę chcecie zrobić coś dla grzybni, to oszczędzajcie stare, dojrzałe owocniki" – wyłożył jeden z komentatorów.

I choć kwestia tego, czy grzyby należy wyrywać, wycinać, czy wykręcać, od lat budzi wiele emocji, to odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie ma to żadnego znaczenia, co niedawno wyjaśniła redakcja TopNewsów. Każdy sposób zbierania jest dobry i warto wreszcie zakończyć waśnie grzybiarzy.