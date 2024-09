Grzybobranie to podobno narodowy sport Polaków. Każdego lata, ale przede wszystkim jesienią na leśnych ścieżkach pojawiają się prawdziwe tłumy zbieraczy, którzy marzą o znalezieniu ogromnego borowika szlachetnego, albo pola pełnego kań. Jednak, żeby mieć na to szansę trzeba wiedzieć, gdzie i kiedy grzybów warto szukać.

Między innymi o tym rozmawialiśmy z Piotrem Grzesiem, przedstawicielem Lasów Państwowych, ale i człowiekiem, który stoi za profilem "Grzybów znawca". To właśnie na Facebooku opowiada on o przeróżnych grzybach. Zdradza też związane z nimi ciekawostki.

Grzybobranie sportem narodowym Polaków? Niby tak, ale moda mogła dotrzeć do nas także z USA

– Grzybobranie i zbieranie grzybów leśnych staje się jeszcze bardziej popularne. Mimo że czasem mówi się, że to jest sport narodowy Polaków, to mam też wrażenie, że zainteresowanie różnymi gatunkami grzybów wzrasta. Być może moda dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych wraz z innymi trendami jak np. wegetarianizm. W ramach poszukiwania ekologicznej żywności sięgamy po grzyby, a także wracamy do przydomowych upraw ziół, warzyw i owoców – zdradza nam Piotr Grześ.