Mimo że lista gwiazd Hollywood jest coraz dłuższa, to na razie nikt nie zdecydował się na komentarz w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że choć skandal z Diddym wywołuje coraz większe emocje, to dokument z wymienionymi celebrytami nie jest oficjalny (nie wiadomo, czy ktokolwiek z nich miał coś wspólnego z "orgiami", do których miało dochodzić u rapera).

Combs został zatrzymany. O co go oskarżono?

Pierwsze oskarżenia padły w pozwie federalnym z ubiegłego roku – dotyczyły one m.in. handlu ludźmi. Była partnerka Diddy'ego, Cassie Ventura, stwierdziła wówczas, że przymuszano ją do seksu i wbrew jej woli przetrzymywano.

Amerykańskiemu muzykowi, który nie przyznał się do winy, odmówiono zwolnienia za kaucją. Objęto go natomiast nadzorem, którym podlegają osoby o skłonnościach samobójczych.

Co się działo na imprezach, organizowanych przez Diddy'ego?

Akt opisuje, że wśród kobiet, które zmuszano czynności seksualnych z "męskimi prostytutkami", były również osoby nieletnie. – To, co działo się w wyznaczonych pokojach, mógł oglądać zdalnie na swoim telefonie, wyświetlać na telewizorze. Nie musiał być w pokoju, by uprawiać seks, choć często tam był – przekazało gazecie "The Post" źródło federalne.