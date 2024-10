Berkowicz wymownie o przepisie Sienkiewicz na pieczonego arbuza. "Oni są normalni..."

A co dokładnie chodziło Sienkiewicz? Wspomniała o tym też szerzej w innym programie "Ja wysiadam". – Czasem w kuchni robię eksperymentalne rzeczy i ostatnio coś, co mi wyszło naprawdę świetnie, to pieczony arbuz. Drodzy państwo, jak się upiecze arbuza, on nie znika. Wszyscy myślą, że on ma w sobie tyle wody, że jak to wyparuje, to już koniec. A on ma w sobie bardzo dużo takich błonek i zmienia strukturę. Woda znika, a on się robi w strukturze zupełnie jak surowy łosoś – opowiadała.