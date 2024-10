Duchowni zatrzymani w diecezji sosnowieckiej. Mamy komentarz śledczych. Fot. MONKPRESS/East News

Diecezja sosnowiecka już we wtorek wydała krótkie oświadczenie w sprawie zatrzymań księży.

"Obecnie prowadzone są czynności z zatrzymanymi w prokuraturze. W momencie, gdy Kuria Diecezjalna otrzyma dodatkowe informacje, zostanie wydane oficjalne oświadczenie w tych sprawach. Jednocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie" – przekazał rzecznik ks. Przemysław Lech.

Księża zatrzymani w diecezji sosnowieckiej. Mamy komentarz śledczych

Dlaczego tymi duchownymi zajęli się śledczy? Zapytaliśmy o to w prokuraturze w Sosnowcu. Jakub Seweryn z Prokuratury Okręgowej podkreślił już na początku rozmowy, iż jedna z osób zatrzymanych to były duchowny, natomiast dwie osoby to mężczyźni dalej pełniący posługę na terenie parafii z diecezji sosnowieckiej.

– Wczoraj w stosunku do jednej z tych osób wykonano czynności w prokuraturze. Mówię tutaj o byłym duchownym. Ten mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw o charakterze gospodarczym i tylko o charakterze gospodarczym – przekazał śledczy. Jak wyjaśnił, chodzi tutaj o oszustwa na szkodę osób prywatnych.

W stosunku do niego zastosowano we wtorek środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Jest to dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz kontaktu z nimi, a także zakaz opuszczania kraju. Ten mężczyzna został już zwolniony.

Drugi zatrzymany to czynny duchowny. – Jemu przedstawiono zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich. Wykonano w stosunku do niego czynności. W środę w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu o godz. 12:00 zaplanowane jest posiedzenie, na którym sąd będzie rozpoznawał wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do tego mężczyzny – poinformował naTemat.pl prok. Seweryn.

Po godz. 13 podano, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Ten duchowny trafi na trzy miesiące do aresztu.

Jeden z duchownych trafił aż do szpitala

Nieco inaczej wygląda sytuacja trzeciego z zatrzymanych. – Trzeci z zatrzymanych to również czynny duchowny. W stosunku do niego sytuacja wygląda zgoła inaczej. We wtorek nie zdołano przeprowadzić z nim czynności, co się wiązało z nagłym załamaniem stanu zdrowia i potrzebą hospitalizacji – wyjaśnił nam prokurator.

Z tego względu czynności w prokuraturze przełożono. Mają one się odbyć w środę (2 października). – Dopiero po tych czynnościach z udziałem tego trzeciego mężczyzny zostanie podjęta co do niego decyzja przez prokuratora referenta odnośnie ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych i ich formy – wyjaśnił przedstawiciel prokuratury w Sosnowcu.

W jego przypadku również sprawa dotyczy zarzutów popełnienia przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich. Prok. Seweryn ze względu na dobro pokrzywdzonych nie chciał doprecyzować, w jakim wieku były osoby poszkodowane, ale z przepisów jasno wynika, że na pewno chodzi o osoby poniżej 15 roku życia.

O diecezji sosnowieckiej zrobiło się głośno za sprawą afery w Dąbrowie Górniczej. Przypomnijmy: 20 września 2023 roku "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w kościele Najświętszej Maryi Panny Anielskiej księża zorganizowali sobie orgię. Duchowni zabawiali się ze sobą, brali tabletki na potencję i zamówili męską prostytutkę. Orgia księży miała miejsce z 30 na 31 sierpnia.

Jeden z mężczyzn w pewnym momencie stracił przytomność, a gdy na miejsce udało się pogotowie, księża nie chcieli wpuścić ratowników medycznych. W końcu medykom udało się wejść, ale dopiero po interwencji policji. W związku ze sprawą ks. Tomasz Z. usłyszał poważne zarzuty. Tutaj opisaliśmy szczegóły.