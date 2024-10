Poleciał 1 października na Sri Lankę. Ludzie byli wściekli, a wszędzie panował chaos

Niewiele miejsc na świecie zachwyca swoją naturalnością tak, jak Sri Lanka . Miejsce to ze swoimi bujnymi lasami, niesamowitymi trasami kolejowymi, czy kulturą może uchodzić za raj na ziemi. Każdego roku podróżuje tam coraz więcej Polaków, którzy chcą spędzić wakacje z dala od zgiełku dużych miast.

Tylko że coś poszło nie tak. I to bardzo. Jak informuje Dariusz Rostkowski, dziennikarz readandfly.pl i podróżnik, wizy dla Polaków i Europejczyków na Sri Lance mają się bardzo dobrze.

– Wbrew oficjalnym zapowiedziom Lankijczycy dalej kasują nas po 60 dolarów na wjeździe. Nie tylko nas, innych obywateli UE też – przekazał podróżnik. Wraz z wieloma innymi turystami był świadkiem chaosu, który we wtorek opanowało lotnisko w Kolombo, stolicy kraju.

– Spowodowało to 1 października rano potężny chaos i emocje na lotnisku w Kolombo. Słowa "holy shit" należały do najłagodniejszych. Turyści z Europy w emocjach miotali się między okienkiem z napisem "immigrance" a "visas", tworzyły się potężne kolejki. Urzędnicy lankijscy tłumaczyli, że w systemie nic nie ma o zniesieniu wiz i pozostaje jak było – dodał.

Sri Lanka ogłosiła usunięcie wiz. Ale prawo nigdy nie weszło w życie

Ludzie na lotnisku byli wściekli i nietrudno im się dziwić. 60 dolarów to ok. 233 zł i nie jest to mała kwota. Jednak największym problemem nie była konieczność wnoszenia opłaty, a załatwiania formalności, których przecież miało nie być.