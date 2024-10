Jesień właśnie zaczyna nas przytłaczać. Przed gwałtownym spadkiem temperatur jest tylko jedna ucieczka – wylot do cieplejszego kraju. Najtańsza opcja to ok. 150 zł za lot w dwie strony. Znalazłam też opcję budżetowego all inclusive na długi weekend listopadowy.

Cypr, Włochy, a może Turcja? Każde z tych miejsc gwarantuje piękną aurę i niezapomnianą podróż Fot. Mariusz Gaczynski/East News

W listopadzie mamy aż dwa długie weekendy. I nie da się ukryć, że to idealna opcja na krótki wypad na city breaka. Zwłaszcza że nie brakuje cenowych perełek, które właśnie dla was znalazłam w ramach cotygodniowego cyklu naTemat.

Włochy za 150 zł. W długi weekend listopadowy niewiele drożej

Na dobry początek propozycja dla tych, którzy już po dwóch dniach października mają dość polskiej jesieni. W terminie 24-28 października możecie spędzić świetny czas we włoskim Mediolanie. Loty dostępne są z wielu polskich miast, ale to z Krakowa udało mi się znaleźć bardzo ciekawą opcję. Choć fakt, trzeba trochę pokombinować.

Do Włoch polecicie z Wizz Airem za ok. 81 zł. Powrót zarezerwujcie już z Ryanairem, bo cena to niecałe 72 zł. Lot w dwie strony będzie was zatem kosztował mniej niż 155 zł. Aż trudno się powstrzymać przed rezerwacją.

Ale jeśli szukacie czegoś na długi weekend, to Mediolan z Krakowa będzie świetną opcją. Lot w terminie 30 października-4 listopada z Wizz Airem zarezerwujecie za ok. 223 zł. Stolica mody pewnie będzie ciekawsza od corocznej rewii na cmentarzach. A przypominam, że dniem wolnym od pracy jest 1 listopada (Wszystkich Świętych), który w tym roku przypada w piątek.

Dla spragnionych ciepła Cypr na własną rękę albo all inclusive w Turcji

Kolejna propozycja na długi weekend to all inclusive w tegorocznym raju Polaków, czyli Turcji. Skoro właśnie zdecydowali się na wydłużenie sezonu, to warto to wykorzystać. W Alanyi jeszcze w listopadzie średnia temperatura to 22 st. C, a zdarzają się znacznie cieplejsze dni, które odważniejsi mogą spędzić na plaży.

W Turcji długi weekend listopadowy (dokładny termin 9-16 listopada) można spędzić za 3232 zł za dwie osoby. W tej cenie macie przeloty z Katowic do Antalyi, a także tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym obiekcie Hotel Blue Star i transfery lotnisko-hotel-lotnisko. Taką ofertę przygotowało biuro podróży TUI.

A jeżeli all inclusive to nie do końca twoja bajka, to bardzo polecam podróż na Cypr. Ten niewielki kraj zachwyca pięknymi plażami z krystalicznie czystą wodą, ale i zabytkami. Skała Afrodyty, a później spacer po Pafos, czy wizyta nad słonym jeziorem w Larnace to naprawdę obowiązkowe punkty urlopu w tym kraju.