Nadchodzi jesień, będą pierwsze "epizody śnieżne"

A dokładnie, kiedy biały puch pojawi się na obszarach nizinnych Europy, bo w górach – szczególnie Alpach – nawet pół metra napadało go już na początku września. Dokładnie w połowie miesiąca pierwsze opady śniegu spodziewane są także w wysokich partiach Tatr.

To nie oznacza jednak, że śnieg pojawi się natychmiast w niższych partiach – wciąż mogą wystąpić ciepłe dni, charakterystyczne dla "złotej jesieni", choć z coraz chłodniejszymi nocami. Jeśli we wrześniu ktoś zobaczy spadające płatki śniegu w jakiejś niemieckiej, czeskiej, słowackiej, czy polskiej miejscowości górskiej, nie powinien być zdziwiony, ale poniżej 1500 m n.p.m. ma być to na razie opad epizodyczny.