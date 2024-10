Śmiszek dostał ważną rolę w tej kadencji PE

Jak podkreślił, "szykuje się ciekawa kadencja, szczególnie w kontekście paru polskich posłów". "Europarlament to nie azyl" – wskazał.

"Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do PE: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika" – podano bowiem w lipcu w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Jak pisaliśmy wtedy w naTemat.pl, nie chodzi tutaj o nadużycia przy tzw. aferze gruntowej sprzed lat (za to w tym roku ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda), a prowadzone przez warszawskich śledczych postępowanie ws. niezastosowania się do prawomocnego wyroku orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej. Kamińskiemu i Wąsikowi grozi odpowiedzialność przewidziana za czyn z art. 244 kk i kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.