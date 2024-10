Swoje trzy grosze do tej sprawy postanowili dołożyć teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości . Zarzuty i tymczasowy areszt dla Palikota ochoczo połączyli z Kubą Wojewódzkim i stacją TVN, której prezenter jest jedną z największych gwiazd. To wiodący element ich obecnej narracji.

Co PiS mówi o sprawie Palikota? Łączą ją z Kubą Wojewódzkim i TVN

"Dlaczego nikt w tej sprawie nie pyta o udział Kuby Wojewódzkiego, co na to TVN, oszukano tysiące osób na miliony złotych – to oszustwo przy udziale Wojewódzkiego obciąża media TVN oraz Discovery Polska – oddajcie ludziom pieniądze" – wpis o takiej treści pojawił się w sobotę u posła Michała Cieślaka .

Polityk PiS dodał do posta krótki filmik z 2022 roku, na którym Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki wspólnie zachęcają ludzi do wejścia w biznes z Manufakturą Piwa, Wódki i Wina.

Pod postem Cieślaka nie zabrakło oczywiście komentarzy. "Zaraz! To dobre jest! Za każdy przekręt członka PiS należy ukarać cały PiS! Od prezesa zaczynając! Wreszcie coś mądrego"; "Trzeba mieć niezły deficyt intelektualny, co by takie bzdury pisać, odklejka level hard"; "Proponuję obciążyć wszystkich polityków, którzy występują w TVN. A co?" – czytamy.