Sigourney Weaver skończyła 75 lat Fot. People Picture/Willi Schneider/Shutterstock

Sigourney Weaver urodziła się 75 lat temu: 8 października 1949 roku jako Susan Alexandra Weaver. Swoje imię zmieniła na "Sigourney" w wieku 14 lat, inspirując się postacią z powieści Francisa Scotta Fitzgeralda "Wielki Gatsby".

Jej ojciec, Amerykanin Pat Weaver, był znanym producentem telewizyjnym, a w latach 50. prezesem stacji NBC. Matka Elizabeth Inglis, Brytyjka, była z kolei aktorką, a wujek Sigourney, Doodles Weaver – komikiem. Gwiazda dorastała więc w "branżowym" domu, co czyni ją jedną ze starszych nepo babies (podobnie jak na przykład Jamie Lee Curtis, prywatnie przyjaciółka Weaver).

Jako nastolatka była wysoką dziewczyną o charakterystycznej, szczupłej sylwetce, co na początku było dla niej wyzwaniem w relacjach z rówieśnikami i w zawodzie. Z biegiem lat jej wysoki wzrost (182 cm) stał się jednak jednym ze znaków rozpoznawczych artystki.

Sigourney, z bujnymi, ciemnymi włosami i klasycznymi rysami twarzy, zachwycała naturalną urodą, która przez lata przyciągała (i wciąż przyciąga) uwagę i, reżyserów i widzów. Ale ponad 60 ról filmowych i 40 teatralnych, a także kilkanaście telewizyjnych, zawdzięcza przede wszystkim swojemu talentowi.

Sigourney Weaver, czyli nie tylko "Obcy"

Po ukończeniu prestiżowego uniwersytetu Stanford oraz Yale School of Drama, Weaver zaczęła stawiać pierwsze kroki w teatrze. Jej talent szybko został zauważony, co otworzyło jej drzwi do Hollywood. Weaver zadebiutowała na ekranie w niewielkiej roli w słynnej "Annie Hall" (1977) Woody'ego Allena. Już trzecią rolą Sigourney Weaver w karierze była ta, która zrobiła z niej gwiazdę – Ellen Ripley w kultowym filmie Ridleya Scotta "Obcy – ósmy pasażer Nostromo" (1979).

Ta ikoniczna rola, jedna z najsłynniejszych postaci kobiecych w historii kina, przyniosła Weaver międzynarodową sławę. Ellen Ripley była nietypową bohaterką – silną, odważną i niezależną, a przy tym niezwykle ludzką i opiekuńczą. W czasach, gdy kobiety rzadko otrzymywały takie role, Weaver stała się wzorem dla wielu młodych aktorek i na zawsze odmieniła sposób, w jaki postrzegano kobiece postacie w filmach science fiction.

Weaver wcieliła się w Ellen Ripley w trzech kolejnych częściach: "Obcy: Decydujące starcie" (1986), "Obcy 3" (1992) i "Obcy: Przebudzenie" (1997). Za swoją kreację w "Obcym: Decydującym starciu" zdobyła pierwszą nominację do Oscara, co było wyjątkowym i rzadkim wyróżnieniem dla aktorki występującej w filmie science fiction.

Mimo że Sigourney Weaver jest najczęściej kojarzona z gatunkiem science fiction, jej dorobek jest o wiele bogatszy. W 1984 roku zagrała w komedii "Pogromcy duchów" ("Ghostbusters"), wcielając się w postać Dany Barrett. Film okazał się ogromnym sukcesem, a Weaver pokazała, że potrafi równie dobrze odnaleźć się w lżejszych, komediowych produkcjach.

Jednym z najważniejszych filmów w jej karierze jest dramat "Goryle we mgle" (1988), gdzie wcieliła się w postać Dian Fossey, badaczki goryli górskich. Jej emocjonalna gra przyniosła jej Złoty Glob oraz kolejną nominację do Oscara. Co ciekawe, tym samym roku Weaver otrzymała również Złoty Glob za drugoplanową rolę w komedii "Pracująca dziewczyna", za którą również zgarnęła oscarową nominację, pokazując swoją wszechstronność.

"Avatar" i nagroda dla Sigourney Weaver w Wenecji

Mimo że regularnie pojawiała się na ekranie i w teatrze, to w 2009 roku Weaver powróciła z przytupem do pierwszej ligi w jednym z największych filmów w historii, czyli "Avatarze" Jamesa Camerona.

Wcieliła się w dr Grace Augustine, naukowczynię badającą ekosystemy na planecie Pandora. "Avatar" stał się najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, a Weaver powróciła również w "Avatarze: Istocie wody" w 2022 roku, tym razem w roli swojej córki i... nastolatki. Pojawi się też w kolejnych częściach hitu Camerona.

Do najważniejszych ról Sigourney Weaver w karierze należą także te w filmach i serialach, takich haj: "Dave" (1993), "Śmierć i dziewczyna" Romana Polańskiego (1994), "Psychopata" (1995), "Burza lodowa" (1997), "Kosmiczna załoga" (1999), "Osada" (2004), "Dom w głębi lasu" (2011), "Siedem minut po północy" (2016), "The Defenders" (2017), "Dobry ogrodnik" (2022) i "Wszystkie kwiaty Alice Hart" (2023). Udzieliła też swojego głosu w dwóch animowanych hitach: "WALL-E" (2008) i "Gdzie jest Dory?" (2016).

Łącznie Weaver zdobyła nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA), dwa Złote Globy i nagrodę Grammy. Była również trzykrotnie nominowana do Oscara, czterokrotnie do nagrody Emmy oraz raz do nagrody Tony, bo na swoim koncie ma również kilkadziesiąt ról teatralnych.

Oprócz tego aktorka ma swoją gwiazdę w alei Hollywood Walk of Fame, a w 2024 roku otrzymała podczas 81. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości (wraz z Peterem Weirem). Prywatnie Weaver jest od 1984 roku żoną reżysera teatralnego Jima Simpsona, para ma urodzoną w 1990 roku córkę Charlotte.

Dziś Sigourney Weaver obchodzi swoje 75. urodziny, pozostając jedną z najbardziej szanowanych i lubianych aktorek w Hollywood. I nie zamierza przestać grać przed kamerą i na scenie: gwiazda wielokrotnie podkreślała, że wiek nie jest przeszkodą dla aktorek, by grać silne, różnorodne role i nie planuje przechodzić na emeryturę. Niezależnie od przyszłych ról Weaver już jest ikoną światowego kina.

