Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

7 najlepszych filmów science fiction według widzów. W rankingu nie zabrakło "Obcego" i "Terminatora" Fot. Collection Christophel / East News; 20th Century Fox/ All Film Archive / Mary Evans

Reklama.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, filmy fantastycznonaukowe koncentrują się na motywach naukowych. Ten gatunek kina próbuje z mniejszą lub większą precyzją przewidzieć, jak będzie wyglądać nasze życie i kondycja Ziemi w przyszłości (zarówno tej bliskiej, jak i niezwykle odległej).

Kino science-fiction gromadzi wokół siebie nie tylko dramaty i horrory, ale także komedie, thrillery czy akcyjniaki. Do najważniejszych tytułów, które zdefiniowały ten ambitny gatunek, należą m.in. "Metropolis" Fritza Langa (1927), "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka z 1968 roku i oryginalna trylogia "Gwiezdne wojny" George'a Lucasa (1977-1983).

Reklama.

7 najlepszych filmów science fiction według widzów (RANKING)

Przedstawiamy ranking najlepszych filmów science fiction według użytkowników serwisu IMDb, w którym uwzględniliśmy także oceny widzów z polskiego portalu Filmweb i przeznaczonego przede wszystkim dla krytyków Rotten Tomatoes. Na liście znalazły się filmy, które zebrały więcej niż 100 tys. ocen.

7. Obcy – ósmy pasażer Nostromo

Ocena na IMDb: 8,5/10 (z ponad 980 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10 Gdzie obejrzeć? Disney+

Fot. kadr z filmu "Obcy - ósmy pasażer Nostromo"

"Obcy – ósmy pasażer Nostromo" Ridleya Scotta ("Gladiator") to pierwszy film z serii "Alien", w którym śledzimy losy Ellen Ripley, zatrudnionej jako oficer transportowy przez korporację Weyland-Yutani na frachtowcu USCSS Nostromo. Jego załoga wraca z misji na Ziemię. Niestety w połowie trasy zostaje wybudzona z hipersnu, gdyż na statku grasuje ksenomorf.

Reklama.

Kultowa produkcja z 1979 roku zdobyła Oscara w kategorii najlepszych efektów specjalnych. "Obcy" sprawił, że do grona ikon popkultury dołączyła kolejna silna postać kobieca. Dzięki Ripley Sigourney Weaver zyskała status hollywoodzkiej gwiazdy.

6. Terminator 2: Dzień sądu

Ocena na IMDb: 8,6/10 (z ponad 1,2 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

Reklama.

Edward Furlong i Arnold Schwarzenegger w filmie "Terminator 2" Fot. materiał prasowy

James Cameron ("Titanic" i "Avatar") nakręcił film "Terminator 2: Dzień sądu" pięć lat po premierze pierwszej części. W kontynuacji Skynet wysyła Terminatora do roku 1995, by zabił przyszłego przywódcę ruchu oporu, Johna Connora. Zaawansowana maszyna do zabijania ściga nastoletniego chłopca, któremu pomaga wysłany z przyszłości przez rebeliantów Terminator "T-800".

"Schwarzenegger staje się ojcowską postacią dla młodego Connora, który nigdy nie spotkał swojego ojca, (...). Innym intrygującym pomysłem na scenariusz jest rozwinięcie braku emocji Terminatora; podobnie jak pan Spock ze 'Star Treka', bohater Schwarzeneggera nie rozumie, dlaczego ludzie płaczą" – tak o fenomenie drugiej części "Terminatora" pisał wybitny krytyk filmowy Roger Ebert.

W obsadzie sequela z 1991 roku znaleźli się m.in. Arnold Schwarzenegger ("Prawdziwe kłamstwa"), Linda Hamilton ("Stranger Things"), Robert Patrick ("Uprowadzenie") i Edward Furlong ("Więzień nienawiści").

5. Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja

Ocena na IMDb: 8,6/10 (z ponad 1,5 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10 Gdzie obejrzeć? Disney+

Alec Guinness w filmie "Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja" Fot. materiał prasowy

"Nowa nadzieja", czyli pierwsza część oryginalnej trylogii "Gwiezdne wojny" George'a Lucasa, przyniosła nam doskonałe trio w postaci przyszłego Jedi Luke'a Skywalkera (Mark Hamill), księżniczki Lei Organy (Carrie Fisher) i czarującego przemytnika Hana Solo (Harrison Ford).

Reklama.

Motywem przewodnim filmu z 1977 roku jest walka dobra ze złem. Rebelia sprzeciwia się tyrańskim rządom Galaktycznego Imperium, któremu przewodzi podstępny Imperator Palpatine. Sith jest mentorem Dartha Vadera, który za wszelką cenę chce dorwać głównych bohaterów.

Dzieło Lucasa ma na swoim koncie aż sześć Oscarów (za najlepszą muzykę oryginalną dla Johna Williamsa, najlepszą scenografię, efekty specjalne, kostiumy, dźwięki i montaż).

4. Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje

Ocena na IMDb: 8,7/10 (z ponad 1,4 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1 /10 Gdzie obejrzeć? Disney+

Reklama.

Mark Hamill w filmie "Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje" Fot. materiał prasowy

"Imperium kontratakuje" można śmiało nazwać jedną z najdojrzalszych produkcji w kosmicznym uniwersum. W drugiej części oryginalnej trylogii George Lucas pozwolił sobie nie tylko dopracować do perfekcji (jak na tamte czasy) efekty specjalne, ale i rozwinąć postaci – nadać im większego charakteru.

Fabuła przyjmuje mroczniejszy ton w porównaniu do poprzedniej odsłony. To w "Imperium kontratakuje" dowiadujemy się, że stawka gry jest znacznie większa i niebezpieczniejsza. Ponadto reżyser wprowadził do świata "dawno, dawno temu w odległej galaktyce" takie ikoniczne postaci jak Boba Fetta i Lando Calrissiana.

Reklama.

Lucas poprawił również dialogi, serwując nam w "Imperium kontratakuje" kilka legendarnych cytatów (m.in. "To ja jestem twoim ojcem"). Fani uważają, że druga część jest najlepszą pozycją w dorobku Lucasa.

3. Matrix

Ocena na IMDb: 8,7/10 (z ponad 2,1 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6 /10 Gdzie obejrzeć? Max i Netflix

Keanu Reeves w filmie "Matrix" Fot. materiał prasowy

Film "Matrix" z 1999 roku zredefiniował gatunek science fiction, stając się jednym z pierwszych tak nafaszerowanych efektami komputerowymi widowisk. Kultowe dzieło sióstr Wachowskich doczekało się trzech kontynuacji: "Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje" z 2003 roku oraz "Matrix Zmartwychwstanie" z 2021 roku.

Reklama.

Neo to utalentowany haker, który próbuje dowiedzieć się czegoś o tajemniczym Morfeuszu. Gdy mężczyzna spotyka podającą się za hakerkę Trinity, jego życie wywraca się do góry nogami. Okazuje się, że Neo żyje w symulacji komputerowej. Morfeusz sądzi, że bohater jest przepowiedzianym wybrańcem, który wyzwoli ludzkość i doprowadzi do zagłady programu Matrix.

W protagonistę wcielił się znany z "Johna Wicka" i "Na fali" Keanu Reeves, zaś Trinity zagrała Carrie-Anne Moss ("Akolita"), a Morfeusza – Laurence Fishburne ("Wiedźmin"). Ważną postacią dla fabuły jest również agent Smith (w tej roli Hugo Weaving, odtwórca Elronda we "Władcy Pierścieni"), który musi wyeliminować zagrożenie, jakie stwarza dla programu Neo.

Reklama.

2. Interstellar

Ocena na IMDb: 8,7/10 (z ponad 2,2 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 73 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8 /10 Gdzie obejrzeć? Max i Netflix

Fot. kadr z filmu "Interstellar"

Całej naszej planecie zagraża ogromne niebezpieczeństwo, które zaczyna się od anomalii pogodowych. Zespół astronautów wyrusza w niebezpieczną misję przez odkryty tunel czasoprzestrzenny w nadziei, że uda im się uratować świat od zagłady. Głównym bohaterem filmu jest inżynier Cooper (Matthew McConaughey z "Detektywa"), który musi opuścić swoje dzieci i udać się w kosmos w celu ratowania planety.

Reklama.

W filmie "Interstellar" Christophera Nolana ("Oppenheimer"), który otrzymał statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy filmowej za efekty specjalne, zagrali też Anna Hathaway ("Diabeł ubiera się u Prady"), Jessica Chasain ("Wróg numer jeden"), Bill Irwin ("Rachel wychodzi za mąż"), Timothée Chalamet ("Diuna"), Matt Damon ("Buntownik z wyboru"), Topher Grace ("Różowe lata siedemdziesiąte") i Michael Cane ("Batman: Początek").

1. Incepcja

Ocena na IMDb: 8,2 /10 (z ponad 2,6 mln głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 87 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8 /10 Gdzie obejrzeć? Max i Netflix

Reklama.

Fot. kadr z filmu "incepcja"

Dominick Cobb jest wyszkolonym w tzw. ekstrakcji złodziejem, który dokonuje kradzieży poprzez infiltrację czyichś snów. Mężczyzna i jego zespół otrzymują niezwykle trudne zadanie – mają zaszczepić pomysł w umyśle następcy właściciela pewnego ogólnoświatowego koncernu. W misji przeszkadzać im będzie projekcja zmarłej żony Cobba, Mal, która nawiedza głównego bohatera od czasów jej tragicznej śmierci.

"Incepcja" Nolana zdobyła szerokie uznanie wśród krytyków i zgarnął aż cztery Oscary (za najlepsze efekty specjalne, zdjęcia, dźwięk i montaż dźwięku).

Reklama.

Brytyjski filmowiec współpracował przy "Incepcji" z Leonardem DiCaprio ("Czas krwawego księżyca"), Tomem Hardym ("Szpieg"), Elliotem Pagem ("The Umbrella Academy" i "Juno"), Josephem Gordon-Levittem ("500 dni miłości"), Marion Cotillard ("Sprzymierzeni") i Cillianem Murphym ("28 dni później").