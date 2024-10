Sprawę jako pierwsza opisała " Gazeta Wyborcza ". Dziennikarze dotarli do pisma, które rozesłali menadżerom czterech głównych spółek Solorza (Cyfrowego Polsatu , Telewizji Polsat , Polkomtelu, Netii) jego dzieci: Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak.

Solorz na nowym nagraniu. Internauci zaniepokojeni jego stanem

Nagranie z Solorzem zaniepokoiło wielu internautów, którzy obawiają się, że 68-latek może być "niesamodzielny". "Wygląda na to, że ktoś steruje miliarderem" – pojawiły się głosy.

Można odnieść wrażenie, że te słowa wręcz czyta z kartki, którą ma przed sobą, a mężczyzna, siedzący obok, podpowiada mu, co ma mówić dalej.

"Pan Zygmunt sprawia wrażenie kompletnie zagubionego i czytającego wyłącznie z kartki"; "Przecież on ma pokazane paluchem na papierze nawet to, jak się nazywa"; "Nagranie pokazuje i jest dowodem, jak pan Zygmunt robi cokolwiek samodzielnie (bo nie robi), nie mówiąc o zarządzaniu, którąkolwiek ze swoich spółek"; "Przeraża mnie jego zachowanie"; "Smutne to i straszne" – czytamy w komentarzach pod publikacją.