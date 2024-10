Zwrot ws. Solorza. Przedsiębiorca wyrzucił synów ze spółki ZE PAK

"Już na wstępie doszło do scysji. Część osób domagała się, aby biznesmen zabrał głos jako pierwszy. Tobias Solorz przekonywał, że przepisy nie dopuszczają uczestnictwa zdalnego, co spotkało się ze sprzeciwem. Konieczne było wezwanie do zachowania spokoju, 'zgodnego z kulturą korporacyjną'" – czytamy.