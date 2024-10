Sasin do Piaseckiego: Widzę koalicjantów w tym sejmie

Czy koalicja PiS-PSL jest możliwa?

– Mnie one (te wyniki-red.) nie zaskakują, dlatego że to wyjaśnia, dlaczego PSL – nie tylko w ubiegłym roku, ale także w przeszłości, nawet tej odległej, kiedy PiS pierwszy raz było przy władzy – podejmowało próby odzyskania PSL do koalicji i nigdy nie skończyły się one sukcesem. Większość działaczy, ale także zwolenników PSL nie chce takiego sojuszu – powiedział naTemat.pl ekspert.