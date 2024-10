Mężczyzna doprowadził do usunięcia swoich synów z rady nadzorczej spółki. Wielu zaniepokoiło się też stanem biznesmena. "Zupełnie niesamodzielny"; "Wygląda na to, że ktoś steruje miliarderem" – pisali ci, którzy widzieli najnowsze wideo z jego działem .

To m.in. pokłosie wypłynięcia "poufnego" pisma, w którym jego dzieci wyraziły obawy, o to, że "osoby trzecie" mogą próbować przejąć kontrolę nad imperium ojca, wykorzystując jego problemy zdrowotne. Z kolei "GW" ustaliła, że autorzy dokumentu mają ostry konflikt z Justyną Kulką (obecną żoną Zygmunta Solorza).

Nowe oświadczenie prawnika dzieci Solorza

Oni też mieli swoje "pięć minut". Rozpoznasz tych celebrytów po jednym kadrze? [QUIZ]

Media branżowe zwracają uwagę na to, że we wtorek (8 października) ma się odbyć wolne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu, gdzie Tobias Solorz pełnił do tej pory rolę wiceprzewodniczącego rady nadzorczej. Jego ojciec ma tam też "dużo do powiedzenia", bowiem jest przewodniczącym wspomnianej rady.