Lata 90-te w Polsce i na świecie. To nie była tylko zakręcona popkultura i entuzjazm nowych czasów

To okres wielkich nadziei i entuzjazmu, gdy Polacy z zapałem przyjmowali nowe możliwości, marząc o lepszym życiu i równych szansach. W tym czasie narodziło się wiele nowatorskich idei i przedsiębiorstw, które stawały się symbolem sukcesu w nowej gospodarce. Popularność zyskały również zachodnie produkty, co zmieniło nawyki konsumpcyjne i wpłynęło na kulturę.

Na popegeerowskich wsiach, a także we wielu miastach i miasteczkach powstawały obszary biedy i wykluczenia. Ludzie z dnia na dzień musieli dostosować się do nowych warunków, a to często prowadziło do frustracji, które niejednokrotnie była paliwem dla niezwykle silnie wzrastającej wówczas przestępczości.: