Nic nie wskazuje na to, by spór na linii Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrzej Duda o powoływanie ambasadorów miał się szybko zakończyć. Prezydent do tej pory nie podpisał nominacji Bogdana Klicha do Waszyngtonu czy Ryszarda Schnepfa do Rzymu. Jan Tombiński zaś objął placówkę dyplomatyczną w Berlinie, ale występuje tam jednak w randze charge d'affaires, czyli jako pełniący obowiązki ambasadora.