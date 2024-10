O sprawie poinformował w czwartek rano Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych . "Naciągacz i przestępca udający prezydenta Jan Zbigniew P. trafił do więzienia" – czytamy we wpisie na Facebooku.

Jak przekazano, mężczyzna został zatrzymany przez policję i przebywa w więzieniu "w celu odbycia zaległego wyroku pozbawienia wolności". "Jego prawnik wystąpił do sądu o możliwość odbywania przez niego kary z obrączką elektroniczną na nodze. Za kilka dni sąd podejmie decyzję w tej sprawie" – informuje OMZRiK.

Nie wiadomo, za jaką sprawę Jan Zbigniew P. trafił do więzienia. Redakcja naTemat.pl skontaktowała z przedstawicielami Ośrodka – kiedy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł.

Kim jest Jan Zbigniew P.? Podawał się za prezydenta RP, trafił do więzienia

Przedstawiciele Ośrodka przekazali też, że złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które "doprowadziło do zainicjowania nowego śledztwa w sprawie tego prawomocnie skazanego przestępcy". "Za czyny, które ujawniliśmy, sprawcy grozi kara 8 lat bezwzględnego więzienia" – czytamy.

Jan Zbigniew P. to samozwańczy prezydent Polski. Jak przypomina OMZRiK, mężczyzna przez lata naciągał "osoby o niskich kompetencjach, związanych z umiejętnością krytycznego myślenia i osoby chorujące psychicznie". Sprzedawał im nawet bezwartościowe, bo fałszywe, dokumenty (takie jak dowody osobiste, prawa jazdy, a nawet tablice rejestracyjne pojazdów), które sam drukował. Jako głowa państwa wydawał też dekrety i akty prawne.

Założył partię II Rzeczpospolita Polska, w 2018 roku kandydował na prezydenta Warszawy i dwa lata później zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich. Ale na swoich "wiecach" wmawiał ludziom, że to on jest głową państwa.

Powoływał się przy tym na konstytucję kwietniową z 1935 roku. Ta przewidywała, że w czasie wojny prezydent może wskazać swojego następcę bez przeprowadzania wyborów. Na tej podstawie funkcjonowali polscy prezydenci na uchodźstwie – od Władysława Raczkiewicza do Ryszarda Kaczorowskiego.

Po śmierci prezydenta Augusta Zaleskiego w 1972 roku doszło jednak do sporu, kto jest jego prawnym następcą. Większość za następcę Zaleskiego uznała Stanisława Ostrowskiego, jednak Juliusz Nowina-Sokolnicki (tytułował się "Prezydentem Wolnej Polski na Wychodźstwie" i przez rząd RP na uchodźstwie był uważany za samozwańczą głowę państwa) przedstawił dokumenty, które miały potwierdzać, że to on został wyznaczony na prezydenta. Przed śmiercią w 2009 roku Nowina-Sokolnicki miał wyznaczyć Jana Zbigniewa P. na swojego następcę.