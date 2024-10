Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Anora" w reżyserii Seana Bakera ("The Florida Project") opowiada o młodej striptizerce, która wychodzi za mąż za syna rosyjskiego oligarchy. Rodzice chłopaka przylatują do Nowego Jorku, by czym prędzej zapobiec temu "mezaliansowi". W głównej roli wystąpiła znana z "Pewnego razu... w Hollywood" i "Krzyku" Mikey Madison. Komediodramat zafascynowanego problemami klasy robotniczej filmowca zdobył Złotą Palmę w Cannes za "najlepszy film".