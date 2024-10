"Tomb Raider: Legenda Lary Croft" już na Netflix. Hejt na kobiece kształty i postać geja

Akcja zachodniego anime pod tytułem "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" rozgrywa się po trylogii rebootów z lat 2013-2018 (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider). Co to oznacza? Jak wyjaśniła producentka wykonawcza Tasha Huo, twórcy serialu, zespół Crystal Dynamics, chcą w ten sposób wypełnić dziurę fabularną między rebootami a oryginalną grą i tym samym uporządkować oś czasu tegoż uniwersum.