6 najlepszych gier na Netflix (LISTA) Fot. kadr z gry Hades; Unsplash

Poza obszernym repertuarem filmowym i serialowym Netflix może pochwalić się rosnącą z kwartału na kwartał sekcją gier mobilnych. I nie, nie chodzi tylko o sławnego Sapera, a o tytuły, które podbiły serca graczy PC, Xboksa i PlayStation. Niektóre są fabularnie zjawiskowe, inne zachwycają pomysłowością.

Oto lista 6 najlepszych gier, które znajdziecie w ofercie giganta streamingu. Gwarantuję, że dzięki nim skończycie z binge-watchingiem.

6 najlepszych gier w serwisie Netflix (LISTA)

Death's Door

Ocena krytyków Metacritic: 85 / 100

Fot. kadr z Death's Door

Kruk ma napięty grafik. Codziennie musi zbierać dusze zmarłych dla biurokratycznej korporacji Reaping Commission Headquarters, ale nie narzeka na swoją pracę. Jako gracze wcielamy się w czarnego ptaka dzierżącego różowy miecz. Nasza pierwsza misja polega na zabraniu duszy potwora, który nie chce dobrowolnie oddać swojego życia. Nagle zostajemy wplątani w spisek, który doprowadzi nas do Wrót Śmierci. Na jaw wyjdą sekrety dotyczące systemu panującego w życiu pozagrobowym.

Death's Door zostało stworzone w 2021 roku przez manchesterskie studio Acid Nerve, które odpowiada za przygodową grę akcji Titan Souls. Przez krytyków pozycja ta była porównywana do The Legend of Zelda. Od strony wizualnej mamy tu grafikę 3D z widokiem izometrycznym, a jeśli chodzi o mechanikę: jest bitka, zbieractwo i są też zagadki.

Hades

Ocena krytyków Metacritic: 93 / 100

Fot. kadr z gry Hades

Mitologię grecką przerobiono już na tysiąc różnych sposobów. Dlaczego więc Hades jest tak wyjątkowy? Niewielkie niezależne studio Supergiant Games z San Francisco po wydaniu trzech RPG-ów akcji postanowiło wypuścić grę fabularną w stylu roguelike z systemem walki hack and slash (jak Diablo). Kolorowa warstwa wizualna, która została zainspirowana dorobkiem Michaela Mignoli (twórcy komiksu "Hellboy"), przypomina styl zachodniego anime, dając tym samym bogom i boginiom z Olimpu (a także reszcie świty) współczesny charakter.

Dialogi w grze są mocne, inspirujące, zabawne oraz... sexy. I co ciekawe, twórcy musieli na własną rękę znaleźć aktorów głosowych – skończyło się na tym, że wielu postaciom głosu użyczyli sami deweloperzy z amerykańskiego studia. O dziwo, brak doświadczenia w dubbingu sprawił, że fikcyjni bohaterowie stali się naprawdę prawdziwi. Do tego dorzućmy muzykę skomponowaną przez Darrena Korba – aż chce się walczyć.

A o czym tak właściwie opowiada Hades? Zagreus, książę świata zmarłych, chce wydostać się z królestwa, którym rządzi jego nieczuły ojciec, Hades. Chłopak pragnie spotkać "na powierzchni" swoją matkę, Persefonę. Zanim jednak opuści Podziemie, musi stawić czoła niebezpieczeństwom czyhającym na niego m.in. w Tartarze i na Łąkach Asfodelowych. W ucieczce pomogą mu wysłannicy z Olimpu i mieszkańcy Podziemia (m.in. Eurydyka i Syzyf).

Immortality

Ocena krytyków Metacritic: 87 / 100

Fot. kadr z Immortality

Sam Barlow, twórca Her Story, wydał w 2022 roku swoje magnum opus w postaci interaktywnej gry z gatunku horroru Immortality, która daje nam wgląd w owiane tajemnicą życie aktorki Marissy Marcel. "Co się z nią stało? Dlaczego zniknęła na 20 lat? Czemu żaden z jej filmów się nie ukazał? Gdzie się teraz podziewa?" – te pytania padają jeszcze zanim gracze dostaną do swojego użytku taśmy z filmografią, wywiadami i nagraniami zza kulis produkcji, w których wystąpiła wspomniana gwiazda.

Immortality to swoista trylogia podzielona na kadry z 1968, 1970 i 1999 roku. By rozwikłać zagadkę zniknięcia Marcel, którą świetnie odegrała nieznana dotąd absolwentka prestiżowej Juilliard School, Manon Gage (zdobywczyni The Game Award za "najlepszy występ"), posiadacze taśm muszą wyłapać, które fragmenty nagrań są zniekształcone lub zawierają podpowiedzi. Zwracaj uwagę na detale i odkryj mroczną prawdę o niedoszłej gwieździe.

Kentucky Route Zero

Ocena krytyków Metacritic: 86 / 100

Fot. kadr z Kentucky Route Zero

Witamy w Kentucky! Jesteś kierowcą dostawczaka, masz na imię Conway i razem ze swoim psem wyruszasz w surrealistyczną podróż po podziemnych tunelach ubogiego stanu. Wypełniona realizmem magicznym i antykapitalistyczną narracją gra zachęca cię do poznania losów lokalsów (czasem ludzi, czasem duchów), którzy przez system, biurokrację i ludzką zachłanność stracili pracę, marzenia, niekiedy życie. Tematem przewodnim jest godność, a pytanie, które zadają ci twórcy, brzmi: "Czy w takich warunkach godność przetrwa?".

Wyprodukowanie Kentucky Route Zero zajęło firmie Cardboard Computer blisko dekadę. Ta gra z 2020 roku należy do przygodówek typu point and click, której styl artystyczny przywodzi na myśl dzieła Edwarda Hoppera, amerykańskiego malarza, autora obrazu "Nocne marki". Klimatyczna opowieść nie każdego zachwyci, niemniej fanom Davida Lyncha ("Miasteczko Twin Peaks") i Ariego Astera ("Bo się boi") z pewnością przypadnie do gustu.

Oxenfree

Ocena krytyków Metacritic: 80 / 100

Fot. kadr z Oxenfree

W 2016 roku Night School Studio wypuściło przygodówkę pod tytułem Oxenfree, który odnosi się do popularnego angielskiego zwrotu używanego podczas zabawy w chowanego lub berka. W grze nie uświadczymy przerywników filmowych – możemy zatem liczyć na pełną ciągłość historii. Finał jest zależny od naszych wyborów. Decydujemy o przyjaźni, życiu i śmierci.

Nastolatka Alex zabiera się ostatnim promem na fikcyjną Wyspę Edwardsa, gdzie ma się odbyć impreza jej znajomych. Dziewczynie towarzyszą przyjaciel Ren i przyrodni brat Jonas. Dzieciaki postanawiają zwiedzić pobliskie jaskinie, w których – według miejskiej legendy – występuje częstotliwość radiowa wywołująca zjawiska nadprzyrodzone. Alex niespodziewanie tworzy szczelinę między wymiarami.

Twelve Minutes

Ocena krytyków Metacritic: 76 / 100

Fot. kadr z Twelve Minutes

Twelve Minutes to gra wydana przez Annapurna Interactive, którą stworzył Luís António. Widok z lotu ptakach, ciasny apartament, mąż, żona i nagły zwrot akcji. W ciągu 12 minut życie mężczyzny zmienia się o 180 stopni. Najpierw dowiaduje się, że jego partnerka jest w ciąży; potem do mieszkania wpada policjant, który oskarża ją o zabicie jego ojca. Intruz próbuje aresztować kobietę, ale koniec końców zbija ją. Nagle czas się cofa. Jesteś mężem – masz 12 minut, by ustalić, dlaczego twoja żona jest oskarżana o morderstwo; kim jest facet, który włamał się do twojego domu; i tak dalej, i tak dalej.

Twoje wybory zdefiniują finał tej gry przygodowej point and click. Z głośników usłyszysz znajome głosy. Żonę gra odtwórczyni Rey z nowej trylogii "Gwiezdne wojny", Daisy Ridley, w męża wciela się zaś szkocki aktor James McAvoy ("Split"), a w policjanta – Willem Dafoe ("Biedne istoty").

