" Milionerzy " to legendarny teleturniej, który na antenie telewizji TVN gości już od wielu lat. Pierwszy odcinek wyemitowano w 1999 roku. Nowe materiały nagrywano aż do 2003 roku.

Potem format zaliczył przerwę. Wrócił w latach 2008-2010. "Milionerów" na dobre reaktywowano w 2017 roku. Od tamtej pory program z Hubertem Urbańskim jako prowadzącym był nadawany nieprzerwanie aż do zakończenia wiosennej ramówki stacji.

We wrześniu widzowie TVN mogli być nieco zaskoczeni. Choć do telewizji wróciły kultowe seriale i programu, takie jak: "Na Wspólnej" czy codzienne wydania "Dzień dobry TVN", to zabrakło "Milionerów".