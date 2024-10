Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Michał Szpak w najnowszym poście w mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem z tatą. Okazuje się, że piosenkarz zabrał Andrzeja Szpaka na plan programu "The Voice of Poland", w którym jest jurorem. Fani od razu zauważyli podobieństwo między ojcem i synem.

Michał Szpak pokazał swojego tatę. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Michał Szpak zabrał tatę do show TVP. W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie

W 15. edycji "The Voice of Poland", którą możemy oglądać już na antenie TVP, trenerami i jednocześnie jurorami są: Lanberry, Kuba Badach, Tomson i Baron oraz Michał Szpak.

Piosenkarz wrócił do tego formatu po przerwie. Teraz zaskoczył fanów nową publikacją na swoim koncie instagramowym (gdzie obserwuje go ponad 220 tys. użytkowników). Jak wiadomo, Szpak jest bardzo rodzinną osobą. Tym razem w pracy na planie do muzycznego show Telewizji Polskiej towarzyszył mu... tata.

"Przedstawiam Wam mojego gościa specjalnego na dzisiejsze bitwy 'The Voice of Poland'. Tato – najwspanialszy człowiek pod słońcem" – napisał pod wspólnym zdjęciem z Andrzejem Szpakiem.

W sekcji komentarzy posypało się wiele miłych słów. "Masz po nim spojrzenie" – zwrócił uwagę fan. "Michał wiesz, że jesteś szczęściarzem, mając taką rodzinę", "Piękna relacja wspaniały ojciec i wspaniały syn", "Najlepsze wsparcie, jakie może być. Wspaniała relacja ojca z synem", "Fajny facet", "Michał, jak pięknie! Cudowni" – czytamy w innych wiadomościach.

Kim jest tata Michała Szpaka? Andrzej Szpak przed laty też pokochał muzykę

Tatą Michała Szpaka jest Andrzej Szpak. Mężczyzna przez wiele lat samodzielnie opiekował się znanym dziś synem oraz jego dwiema siostrami i bratem. Gdy Michał Szpak miał zaledwie 10 lat, jego mama wyjechała do Włoch za pracą. Ostatecznie to właśnie tam wiodła dalsze życie.

Artysta razem z tatą i rodzeństwem został w Polsce. – Tata w młodości miał ksywkę Anioł. Coś w tym jest, bo ja traktuję go jak swojego osobistego Anioła Stróża. Wiem, że trochę mu zajęło, zanim przyzwyczaił się do mojego wizerunku. Na początku nie podobało mu się, że rzęsy i paznokcie, ale z czasem to zaakceptował – opowiadał Michał Szpak w wywiadzie dla "Gali".

Artysta mógł liczyć na wsparcie taty w wielu sytuacjach. Nawet wtedy, kiedy musiał zmienić szkołę, bo był szykanowany przez innych uczniów. Andrzej Szpak wstawił się za synem.

– Nauczycielom i uczniom bardziej przeszkadzały spinki we włosach Michała, niż scyzoryki w kieszeniach jego kolegów – mówił mężczyzna, cytowany przez "Vivę".

Co ciekawe tata Michała Szpaka w przeszłości śpiewał w chórze. To tam miał poznać swoją przyszłą wybrankę serca panią Grażynę (mamę Michała Szpaka). Połączyła ich miłość do muzyki. Pani Grażyna grała na gitarze i uwielbiała śpiewać.