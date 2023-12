M ichał Szpak przez kilka lat był związany z TVP. Nie ukrywa już, że nie był zadowolony z tego, co działo się za kulisami. Co dziś myśli o zapowiadanych zmianach w telewizji publicznej? W nowym wywiadzie zwrócił się również do Danuty Holeckiej, która niebawem ma zniknąć z "Wiadomości".





Michał Szpak zwrócił się do Danuty Holeckiej. W tle jej odejście z TVP

Weronika Tomaszewska

Michał Szpak przez kilka lat był związany z TVP. Nie ukrywa już, że nie był zadowolony z tego, co działo się za kulisami. Co dziś myśli o zapowiadanych zmianach w telewizji publicznej? W nowym wywiadzie zwrócił się również do Danuty Holeckiej, która niebawem ma zniknąć z "Wiadomości".