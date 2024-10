Wizz Air zaskakuje nową trasą z Lotniska Chopina

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Wizz Aira podkreślał, jak ważnym rynkiem jest dla niego Polska, a zwłaszcza Warszawa. – Przed pandemią obsłużyliśmy w Warszawie 3 miliony pasażerów. W tym roku prawdopodobnie będzie to 4,8 mln. Jest to 60-procentowy wzrost – podkreślił József Váradi. Nawet rok do roku w okresie styczeń-wrzesień Wizz Air wzrósł o 28 proc. z 2,84 do 3,63 mln obsłużonych pasażerów.

Wizz Air zwiększa częstotliwość lotów z Warszawy. Będzie w czym wybierać

Barcelona wzrośnie z 11 do 14, Kopenhaga z 9 do 11. Z 5 do 7 wzrośnie liczba rotacji na lotnisko Mediolan-Malpensa, ale i do Sztokholmu i Tel Awiwu. Częściej będzie można polecieć także do Walencji (wzrost z 3 do 4 rotacji), Leeds (z 2 do 3) i włoskiej Olbii (z 2 do 3).