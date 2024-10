Zazdrość was zjada, kiedy widzicie wszystkich podróżników, którzy chwalą się rajskimi wakacjami w śmiesznie niskich cenach? Wy też możecie być na ich miejscu. Szukanie tanich lotów nie jest niczym trudnym, ale na pewno wymaga zaangażowania i treningu. Mam dla was 5 porad, które ułatwiają łowy.

Jak i gdzie szukać tanich lotów? Przedstawiam 5 zasad, które zmienią twoje podróżowanie

Chorwacja za niecałe dwie stówki, Barcelona za nieco ponad 200 zł, albo Włochy za 150 zł w dwie strony? Brzmi to, jak spełnienie marzeń albo bajki dla dzieci, a to tylko kilka ofert, które znalazłam w ostatnich dniach podczas rutynowego przeglądu tanich lotów. Jak to zrobiłam? Jak zawsze stosowałam się do kilku ważnych zasad, które i wam polecam.

Zasada nr 1. Jeśli chcesz tanio podróżować, musisz być elastyczny

Tak, domyślam się, że o tej zasadzie słyszeliście już milion razy. Ale prawda jest taka, że bez tego nie macie zbyt dużych szans na tanie podróżowanie. Najważniejsze, to być elastycznym w kwestii terminu. Najpierw szukajcie lotów, a dopiero później uśmiechajcie się do szefa, żeby dał wam urlop. Czasami przesunięcie terminu o dzień lub dwa pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Jednak elastyczność dotyczy nie tylko terminu, ale także kierunku. Świat ma wiele do zaoferowania, dlatego warto być otwartym na jego zwiedzanie. Zamiast fiksować się na jednym konkretnym miejscu, rozważcie wiele możliwości. Sprawdzaj ceny biletów do Włoch, Hiszpanii, czy Portugalii i po prostu kupujcie te, których cena wydaje wam się atrakcyjna. Jeżeli natomiast marzycie o konkretnym kierunku, to podpowiedź jak znaleźć do niego tani lot znajdziesz w punkcie czwartym.

Zasada nr 2. Najbliższe lotnisko jest super, ale inne mogą mieć lepsze ceny

Ten punkt poniekąd łączy się z zasadą nr 1. Jeżeli szukasz lotów, bierz pod uwagę nie tylko lotnisko, które jest najbliżej ciebie, ale także okoliczne porty. W najlepszej sytuacji są mieszkańcy południa Polski, którzy mają do wyboru co najmniej 3 dobrze rozwinięte lotniska.

Świetne propozycje na ogromnej liczbie kierunków ma Kraków. W końcu to drugie największe lotnisko w Polsce. Ale w bardzo dobrym kierunku, zwłaszcza w kwestii lotów czarterowych zmierzają też Katowice. Do tego fajna siatka połączeń z Wrocławia, albo stale rozwijający się Rzeszów. Nie raz może się okazać, że dojazd na inne lotnisko zajmie trochę czasu, ale zaoszczędzicie dzięki temu kilkaset złotych. I to po uwzględnieniu kosztów dojazdu.

A jeżeli chcecie, żeby wasze oszczędności przekroczyły tysiąc złotych, to także jest możliwe. Mniej więcej tyle mniej kosztują loty na długich trasach (m.in. do Azji i Ameryki Północnej) z Wiednia czy Berlina. Właśnie dlatego szukając tanich lotów, patrzcie również na oferty z lotnisk u naszych sąsiadów.

Ten sposób wykorzystałam podczas ubiegłorocznej podróży do Stambułu. Za lot z Warszawy w dwie strony na przełomie czerwca i lipca musiałabym zapłacić ok. 2 tys. zł. Z Berlina zapłaciłam 1100 zł za lot w dwie strony i przejazd FlixBusem z Warszawy do stolicy Niemiec i z powrotem.

Zasada nr 3. Kiedy szukać tanich lotów? Na pewno warto robić to z wyprzedzeniem

Pewnie słyszeliście już o rzekomej zasadzie, że loty są najtańsze we wtorki i środy po godzinie 22:00 lub 23:00, a najdroższe w weekend? Tyle w tym prawdy, co w każdej miejskiej legendzie. Zacznijmy od tego, że linie lotnicze w danej cenie mają najczęściej określoną pulę biletów, dlatego kto pierwszy ten lepszy, a kto drugi, ten płaci więcej.

W związku z tym nietrudno się domyślić, że w weekendy rzeczywiście może być trudniej znaleźć tańszy lot, bo po prostu zainteresowanie jest wtedy większe niż w środku tygodnia. Nie zrażajcie się jednak, bo prawda jest taka, że tanie loty można znaleźć każdego dnia. Wystarczy szukać.

A z jakim wyprzedzeniem szukać? Na pewno nie w ostatniej chwili. Last minute w liniach lotniczych nie istnieje. Ostatnie miejsca są najdroższe, bo przewoźnicy już zarobili na danym samolocie i liczą, że desperaci pozwolą im zarobić jeszcze więcej. Dlatego lotów po Europie najlepiej szukać na 1-3 miesiące przed planowaną podróżą. Wyjątkiem są długie weekendy, święta i wakacje. Tu poszukiwania zacznij już 6 miesięcy wcześniej.

A co z podróżami do egzotycznych krajów? Jeżeli marzy ci się Azja albo któraś z Ameryk, wtedy także bądź gotowy na długie poszukiwania. Niektórzy zaczynają je nawet na rok przed podróżą. Z własnego doświadczenia widzę jednak, że najlepsze ceny dostępne są na ok. 6-8 miesięcy przed planowaną datą podróży. Na pewno warto trafić na moment, kiedy przewoźnicy wstawiają do systemu loty na kolejny sezon. Wtedy bilety są najtańsze.

W tym punkcie warto wspomnieć także o promocjach. Wizz Air i Ryanair swoich raczej nie zapowiadają wcześniej, dlatego warto rano w drodze do pracy zaglądać bezpośrednio na ich strony internetowe. Natomiast w każdą środę atrakcyjne ceny na wiele połączeń, w tym te międzykontynentalne, na polski LOT.

Zasada nr 4. Gdzie szukać tanich lotów? Wyszukiwarki i alerty cenowe twoimi najlepszymi przyjaciółmi

Warto też wiedzieć, gdzie szukać tanich lotów. Na pewno polecam wyszukiwarki. eSky, Skyscanner, Kayak, Kiwi.com itp. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Jedne ceny aktualizują na żywo, inne dopiero z większym opóźnieniem, co może irytować. Osobiście bardzo chętnie korzystam także z Google Flight, gdzie podaję jedynie miejsce startu, a później przeglądam gdzie i za ile mogę polecieć.

Wielu podróżników zachwala także stronę azair.eu, gdzie można znaleźć ofertę ok. 60 przewoźników. Wystarczy wskazać tam miejsce, w którym chcecie zacząć podróż. Jest też wiele filtrów, jak czas podróży, liczba przesiadek, czy opcja podania miejsca docelowego, lub funkcja gdziekolwiek. W ten sposób znalazłam np. lot z Warszawy do Paryża za ok. 160 zł w dwie strony w terminie 24 listopada-1 grudnia.

Dodatkowo w wielu wyszukiwarkach można ustawić sobie opcję alertu cenowego. To świetna funkcja zwłaszcza dla tych, którzy mają upatrzony wymarzony kierunek i czekają na najlepszą cenę. Po ustawieniu takiego powiadomienia będziecie regularnie dostawać maile z informacją, jak zmieniły się ceny lotów na interesującej was trasie.

Zasada nr 5. Przesiadki pozwalają oszczędzać i zobaczyć więcej

Podróżując większość osób woli latać bezpośrednimi połączeniami. Przesiadki nieraz wywołują w nas panikę. Bo co będzie, kiedy nie zdążę na drugi lot np. przez opóźnienie? A jeśli zgubią mój bagaż? Albo jak nie zdążę przejść do odpowiedniej bramki na lotnisku?

Doskonale to rozumiem, bo sama też bałam się lotów z przesiadkami. Ale kiedy zaczęły pociągać mnie dalsze kierunki niż Europa, nie miałam innego wyjścia. Pamiętajcie, że jeżeli rezerwujecie podróż z tradycyjnym przewoźnikiem i macie przesiadkę, to najczęściej, jeśli nie zdążycie na drugi lot np. z powodu opóźnienia, to linia lotnicza zapewni wam bezpłatną zmianę rezerwacji na inny termin. Tak dobrze nie ma oczywiście w Ryanairze, czy Wizz Airze.

Dodatkowo loty z przesiadkami to świetna przygoda i okazja do zwiedzenia czegoś więcej. Lecąc na Azory, miałam przesiadkę w Lizbonie i przespacerowałam się po mieście. Zimą lecę do Tajlandii i mam 20-godzinną przesiadkę w Szardży, więc pewnie zahaczę o Dubaj. Wybierając loty z czasami 2-3 przesiadkami, możecie zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Warto kombinować.

