Sprawę Kamila L. zwanego "Buddą" prowadzi szczeciński wydział Prokuratury Krajowej. Mężczyzna został w poniedziałek rano zatrzymany w stołecznym hotelu Warszawa i przewieziony do Szczecina .

Co na razie wiemy o działalności "Buddy"?

Zatrzymanie kilku osób jednocześnie może jednak wskazywać na to, iż mężczyzna był tylko trybem w jakimś procederze. Jakim? Nie wiadomo, przynajmniej na razie. Internauci od dawna zwracali jednak uwagę, że styl życia Buddy i jego domniemane zakupy mogą nie mieć pokrycia w jego dochodach.

On sam zresztą często pokazywał się w towarzystwie innych osób, również prowadzących podobne interesy. Część jego przedsięwzięć formalnie przechodziła przez podmioty jego partnerki Aleksandry (zwanej przez niego "Grażynką"). Dodajmy, że "Grażynka" również została zatrzymana.

Kim jest "Budda"?

Był twarzą loterii, w których można było wygrać m.in. luksusowe samochody. Współpracował z federacjami freakfightowymi. Zaczynał jako osoba wypożyczająca luksusowe i sportowe auta. Wiele wskazuje jednak na to, że tej działalności nie prowadził samodzielnie.

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak sprzed hotelu Warszawa (gdzie doszło do zatrzymania "Buddy") odholowywane jest auto marki BMW . Autor nagrania twierdzi, że to jedno z aut youtubera. W mediach społecznościowych zaroiło się od informacji, że również w innych miastach policja konfiskuje samochody "Buddy" i podmiotów z nim powiązanych.

CBŚP przekazało później na platformie X, że swoje działania wykonuje w Warszawie oraz na terenie województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Dotyczą one zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi.

Brat odcina się od działalności "Buddy"

Głos w tej sprawie zabrał też Krzysztof Labudda, czyli brat zatrzymanego . W oświadczeniu przekazanym przez prawnika podkreślił, że nie robił interesów z Kamilem. "Nie ma on i nigdy nie miał, żadnych związków biznesowych ani gospodarczych powiązanych z działalnością gospodarczo-medialną swojego brata" – czytamy.

Brat Buddy zapewnia, że ten robił wszystko na własny rachunek. Prawdopodobnie ma to związek z plotkami, jakoby brat lub bracia Buddy mieli jakieś udziały w jego interesach.

Bracia, bo okazuje się, że jest ich co najmniej trzech. Krzysztof Labudda w piśmie prawnika dodaje, że nie krytykował swojego brata Kamila, ale jeśli już to Konrada. Z tego wynika, że Kamil "Budda" L. braci ma co najmniej dwóch.