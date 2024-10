Hity lat 80. uwielbiają najróżniejsze pokolenia. Czy w tym quizie rozpoznasz wszystkie?

redakcja naTemat

L ata 80. to złota era muzyki, która obfitowała w niezapomniane hity, kultowe teledyski i artystów, których twórczość wciąż żyje w naszej pamięci. Był to czas, kiedy muzyka pop, rock, synth-pop i nowa fala zdominowały listy przebojów, a utwory, które pojawiały się w tamtym okresie, do dziś są grane na imprezach i w radiach. Zarówno w Polsce, jak i na świecie, lata 80. dostarczyły nam dźwięków, które kształtowały całe pokolenia.