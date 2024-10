Ponad jedna trzecia narodu nadal wspiera PiS . Kaczyński nie został pokonany dlatego, że wyborcy KO mieli rację, ale dlatego, że poszli liczniej do wyborów. A to, według najnowszego raportu Krytyki Politycznej, autorstwa Sierakowskiego i Sadury, już może się nie powtórzyć.

Przynajmniej ze strony młodych kobiet. Polki w tym przedziale wiekowym są oblatane w psychologii. Wiedzą, że tkwienie w związku z niedotrzymującym słowa partnerem (Tusk) mającym za kumpla dewota (Kosiniak-Kamysz głosujący przeciw aborcji) jest patologiczne i to się leczy, a nie biegnie na kolejną, wyborczą randkę. Co nie przeszkodzi większości z nich wspierać Kościół na tacę za ślub w białej sukni , chrzciny czy jakże fotogeniczną dla dzieci pierwszą komunię.

"Tusk chce przejąć konfederacyjne głosy"

Stanowski, twórca Kanału Zero, ma już 8 proc. poparcia, zapowiadając swoją jazdę po prezydenturę. Pozuje w białej limuzynie niby do pierwszej komunii spadkobiercy kartelu Medelin. To musi brać głosujących na Konfę młodych przedsiębiorców przeciwnych płaceniu podatków. Jego hasło "Zero konkretów" jest szyderą ze 100 konkretów Tuska. Stanowski w drugiej turze dowiezie prawicy głosy swoich zerokumatych wielbicieli, co może przechylić szalę zwycięstwa.