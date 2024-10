Tomasz Raczek odchodzi z Kanału Zero. Wiemy, jakie ma dalsze plany

Zuzanna Tomaszewicz

T omasz Raczek podjął decyzję o rezygnacji z prowadzenia programu "ZERO EKRANOWE" w Kanale Zero. Znany krytyk filmowy zamierza rozwijać własny kanał na YouTube. Do dwóch formatów, które znajdziemy na jego profilu, dołączy trzeci pod tytułem "Idę do kina z...". Wiadomo, kiedy premiera pierwszego odcinka i z kim publicysta przeprowadzi pierwszą rozmowę.