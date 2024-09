W prestiżowym Konkursie Głównym 49. FPFF w Gdyni zostało w tym roku zaprezentowanych 16 filmów. Były to:

polski kandydat do Oscara

duński kandydat do Oscara

"Dziewczyna z igłą" , reż. Magnus von Horn, duński kandydat do Oscara ,

Złote Lwy dla "Zielonej granicy", dominacja "Dziewczyny z igłą" i sukces "Białej odwagi"

Triumfował film "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland , zdobywając główne wyróżnienie, Złote Lwy oraz Nagrodę Publiczności. Dodajmy, że film miał premierę w 2023 roku, ale twórcy pominęli ubiegłoroczny Festiwal w Gdyni – to dlatego kontrowersyjny dramat o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej rywalizował w Konkursie Głównym dopiero teraz.

Film "Dziewczyna z igłą", duńsko-polsko-szwedzka koprodukcja, która jest kandydatem do Oscara Danii , zdobyła Srebrne Lwy. To ten film zdobył najwięcej statuetek, bo aż pięć, m.in. za drugoplanową rolę kobiecą Trine Dyrholm i zdjęcia Michała Dymka.

W kategorii głównej roli męskiej zwyciężył Jacek Borusiński za kreację w filmie "Wróbel", natomiast nagroda za profesjonalny debiut aktorski przypadła Sofii Berezovskiej za rolę w "Pod wulkanem". Co ciekawe, była to jedyna nagroda dla filmu Damiana Kocura, który jest polskim kandydatem do Oscara.