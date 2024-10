"Ekstradycja" to serial, który idealnie oddaje klimat lat 90., kiedy Polska mierzyła się z gigantycznymi problemami związanymi z przestępczością zorganizowaną. Główny bohater komisarz Halski to policjant walczący z mafią, dealerami narkotyków, ale i własnymi demonami. Jego brawurowe akcje i niekonwencjonalne metody pracy uczyniły go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury tamtego okresu.