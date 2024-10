"Decyzję ogłosimy na Śląsku". Tusk jasno wskazał, czy będzie kandydatem na prezydenta

Donald Tusk zabrał we wtorek głos w sprawie wyborów prezydenckich. Szef rządu poinformował, kiedy zostanie ogłoszona decyzja o tym, kto z Koalicji Obywatelskiej zostanie kandydatem na ten urząd. "Ogłosimy 7 grudnia na Śląsku" – napisał. Odniósł się też do tego, czy to on w nich wystartuje.