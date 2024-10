W środę (23 października) stacja TVP przekazała informację, że impreza pod jej szyldem będzie miała miejsce na Śląsku. To o tyle zaskakujące, że od 2015 roku to właśnie tam ze swoimi gwiazdami "królował" Polsat (z wyjątkiem ubiegłego roku, gdzie bawiono się na terenie Parku Śląskiego).

To też przełomowa zmiana jeśli chodzi o imprezy sylwestrowe Telewizji Polskiej, bowiem w ostatnich latach mogliśmy je oglądać w Zakopanem z głównym udziałem Zenona Martyniuka .

Chociaż do końca roku została jeszcze trochę czasu, to marszałek województwa śląskiego już zapowiedział wspólną zabawę z "nową TVP".

"Cieszę się, że największa sylwestrowa impreza wraz z nową TVP odbędzie się w tym roku na Stadionie Śląskim. Tę wyjątkową noc spędzimy w towarzystwie największych muzycznych gwiazd, w znakomitej atmosferze legendarnego Kotła Czarownic. Jestem przekonany, że to będzie fantastyczny wieczór i zachęcam wszystkich, by przyjechać do naszego regionu i oprócz sylwestrowej nocy przekonać się, ile wyjątkowych miejsc i atrakcji znajduje się w województwie śląskim" – napisał Wojciech Saługa.