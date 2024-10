I to właśnie czuję. Ale wiem, że to kiedyś minie. Nigdy nie da się powiedzieć, czy jakaś decyzja jest dobra, czy zła, dopóki jej nie podejmiemy. Jesteśmy tylko ludźmi i możemy się mylić. Ale mam coś, co pomaga mi przetrwać – zaufanie do moich uczuć. Pewność, że to, co czuję, jest ważne, że będę słuchać swojego ciała i emocji, nawet jeśli łatwiej byłoby je uciszyć.

Agata Sawicka