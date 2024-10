Serial "Pingwin" zadebiutował na platformie Max 19 września. Tytułowa postać, znana fanom uniwersum DC z przygód Batmana . To złoczyńca, z którym superbohater z Gotham wielokrotnie musiał stawać do walki.

W tytułową rolę wcielił się Colin Farrell. Wiele osób może nie dowierzać, że to on gra Pingwina, ponieważ charakteryzacja wymagała ogromnego wysiłku, aby przemienić aktora w postać, którą obecnie możemy oglądać na ekranie.

"Pingwin" przebił inne popularne produkcje Max

Już w pierwszych dniach od premiery serial cieszył się dużym zainteresowaniem. Od 19 do 22 września oglądało go 5,3 miliona widzów. Natomiast 11 dni po dodaniu na platformę pierwszy odcinek obejrzało 10,4 miliona widzów, przebijając inne popularne tytuły dostępne na Max, takie jak "The Last of Us" czy "Ród Smoka".