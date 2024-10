Trzy duże premiery w tym miesiącu

Jest to dramat historyczny, którego głównym bohaterem jest komendant obozu Auschwitz , Rudolf Höß. Produkcja skupia się na dążeniach jego i jego żony do stworzenia idealnego życia w willi położonej w tytułowej "strefie interesów" – tuż obok obozu. Reżyserem jest Jonathan Glazer.

Rebranding HBO Max

Platforma HBO Max kilka miesięcy temu przeszła rebranding i obecnie funkcjonuje pod nazwą Max. Jak informowaliśmy na naTemat.pl, zmiana ta jest efektem połączenia HBO z Discovery+. W ofercie serwisu subskrybenci znajdą nie tylko kultowe produkcje HBO, takie jak "Gra o Tron", "Ród smoka" czy "The Last of Us", ale także popularne programy z TVN, jak "Chyłka", "Wataha" czy "Odwróceni". Dodatkowo serwis oferuje takie programy rozrywkowe jak "Hotel Paradise" czy "Top Model".