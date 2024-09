26 lub 27 września (w zależności od strefy czasowej) uważany jest za Dzień Zero. To właśnie wtedy skończył się stary świat i zaczęła się pandemia wywoływana przez Cordyceps... na szczęście tylko w "The Last of Us". Z tej okazji HBO zaprezentowało teaser drugiego sezonu znakomitego serialu z Pedrem Pascalem i Bellą Ramsey. Premiera w przyszłym roku. Lepiej się przygotujcie.

Co czeka nas w drugim sezonie "The Last of Us? Fot. Kadr z teasera "The Last of Us 2" na YouTube / Max

"The Last of Us" z 2023 roku to kolejny serial w dorobku HBO (po "Grze o tron", "Białym Lotosie" czy "Sukcesji"), który zgromadził pokaźne grono odbiorców i zdobył worek nagród oraz nominacji, w tym aż osiem statuetek Emmy, czyli "telewizyjnych Oscarów".

Produkcja Craiga Mazina i Neila Druckmanna, która opiera się na grze studia Naughty Dog z 2013 roku, jest również uważana za jedną z najlepszych adaptacji gry w historii.

O czym będzie drugi sezon "The Last of Us" i kiedy premiera?

Pora na drugi sezon "The Last of Us", który będzie adaptacją gry "The Last of Us Part II" z 2020 roku (a być może tylko jej części), głośnej i kontrowersyjnej wśród graczy, ale wychwalanej przez krytyków. W sieci pojawił się już widowiskowy teaser, który zachwyca wiernością oryginałowi i intryguje dodanymi scenami terapii Joela. Czy będzie więcej zmian fabularnych? Czas pokaże.

Internauci są zachwyceni, ale nie brakuje ostrzeżeń od graczy dla widzów, którzy nie znają tej historii.

"Cholera, mam dreszcze", "Ech, ten sezon będzie bolał... bardzo", "Wygląda jakby po prostu odegrali sceny z gry. Świetne", "Nachodzi dużo bólu, ale jestem gotowy przeżyć to wszystko jeszcze raz", "Gotowa, aby płakać bez końca", "Wow... To było mocne. Uwielbiam, gdy w zwiastunie w pewnych momentach nie ma muzyki ani dialogów i pozwala się, aby obrazy scen mówiły same za siebie", "Nie wyobrażam sobie nawet, co będą czuć ludzie, którzy nie grali w drugą część i to zobaczą" – czytamy w komentarzach na YouTube.

O czym jest drugi sezon "The Last of Us"? Akcja rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu serialu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

A przypomnijmy, że finał pierwszego sezonu zakończył się w momencie, w którym Joel ratuje Ellie przed antyrządową organizacją zwaną Świetlikami. Zabija wszystkie osoby znajdujące się w szpitalu. Nadmieńmy, że nastolatka miała zostać poddana operacji pozwalającej na stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi.

Później bohaterka próbuje dowiedzieć się od Joela, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu. Ten kłamie jej w żywe oczy, mówiąc, iż badania się nie powiodły.

W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy ponownie Pedro Pascala jako Joela, Bellę Ramsey w roli Ellie, Gabriela Lunę jako Tommy'ego i Rutinę Wesley jako Marię. W serialu "The Last of Us" zadebiutują Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny i Jeffrey Wright jako Issac. Gościnnie w serialu pojawi się także Catherine O’Hara.

Premiera "The Last of Us 2" w 2025 roku, dokładnej daty jeszcze nie znamy. Wszystkie odcinki będą dostępne na platformie streamingowej Max.

