Przedstawiciele dwóch skonfliktowanych ze sobą ugrupowań politycznych, którzy dyskutują rozbawieni na korytarzu? I wcale nie widać, by za chwilę mieli się pokłócić? Dwie europosłanki pokazały, że jest to możliwe. Lawinę komentarzy wywołało nagranie z Joanną Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy i Anny Zalewskiej z Prawa i Sprawiedliwości .

Rozbawione polityczki PiS i Lewicy

Reakcje na nagranie z rozbawionymi polityczkami PiS i Lewicy

"Hej, Polacy z obu strony barykady. To Wy się tam w kraju pozabijajcie, jeszcze Was trochę zradykalizujemy, dolejemy oliwy do kotła polaryzacji. A my tu sobie w Brukseli pożartujemy wspólnie ze związków partnerskich, prawa do aborcji i rozliczeń PiS. Ha, ha, ha…" – skomentowała Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.